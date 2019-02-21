رياضة | مانشستر سيتي ينتزع فوزا أمام شالكه 3-2 بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي ينتزع فوزا أمام شالكه 3-2 بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز مانشستر سيتي الإنجليزي على حساب نظيره شالكه الألماني 3-2 في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا. سجل ثلاثية السيتي أجويرو وسانيه وسترلينج في الدقائق 18 و85 و90 بينما أحرز هدفي شالكه نبيل بن طالب في الدقيقتين 38 و45. ومن المقرر أن تقام العودة في انجلترا يوم 12 مارس المقبل على ملعب استاد الاتحاد حيث يحتاج السيتي للتعادل فقط للتأهل.

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