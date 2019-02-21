رياضة | فيديو| أتلتيكو مدريد يضرب يوفنتوس بالهدف الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو| أتلتيكو مدريد يضرب يوفنتوس بالهدف الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل دييغو جودين مدافع أتلتيكو مدريد الهدف الثاني لفريقه أمام يوفنتوس الإيطالي، في المباراة التي تجمع الفريقين بذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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