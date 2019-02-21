رياضة | فيديو| أتلتيكو مدريد يهز شباك يوفنتوس في الهدف الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو| أتلتيكو مدريد يهز شباك يوفنتوس في الهدف الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل خوسي ماريا خيمينيز لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، الهدف الأول لفريقه أمام يوفنتوس الإيطالي، في المباراة التي تجمع الفريقين بذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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