رياضة | جماهير ريال مدريد تصب غضبها على نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير ريال مدريد تصب غضبها على نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني على ضرورة التخلص من الويلزي جاريث بيل، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب الإجراء الي أجرت صحيفة "ماركا" فإن معظم الجماهير المدريدية قد ايدت رحيل بيل، الذي تعرض لإنتقادات لاذعة مؤخرًا، بسبب تذبذب مستواه وعدم قدرته على تقمص دور البطل، بالإضافة إلى معاناته من إصابات عديدة، مما يجعله عبئاً على النادي، لاسيما وأنه يتحصل على أعلى راتب بين جميع اللاعبين.

الجدير بالذكر أن هذا الاستفتاء، قد شارك فيه حوالي 52 ألف شخص، وصوتت النسبة الأكبر والتي تبلغ 86% لبيع جاريث بيل في الميركاتو الصيفي، بينما ترى نسبة قليلة لم تتجاوز 16% أنه يتوجب على الإدارة الإبقاء عليه.