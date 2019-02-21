انت الان تتابع تفاصيل خبر الأهلي يستغل تعثر الزمالك ويزحف نحو القمة المصرية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 فبراير 2019 12:47 صباحاً - واصل النادي الأهلي، انتصاراته للمباراة السابعة على التوالي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم؛ بفوزه على ضيفه "الداخلية" بثلاثة أهداف لهدف، مساء الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية.

أحرز ثلاثية الأهلي، محمد هاني والنيجيري جونيور أجاي والأنغولي جيرالدو في الدقائق الـ20 و38 و90 من زمن اللقاء، فيما جاء هدف الداخلية الوحيد عن طريق أحمد أوكا من ضربة جزاء في الدقيقة الـ73.

بهذه النتيجة، يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 45 نقطة (20 مباراة) بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة خلف "بيراميدز" (23 مباراة)، فيما تجمد رصيد الداخلية عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، سقط الزمالك في فخ التعادل أمام مضيفه "طلائع الجيش" بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الجيش الثالث" بالسويس.

تقدم فريق "القلعة البيضاء" بهدفين عن طريق يوسف إبراهيم "أوباما" والمغربي خالد بوطيب، في الدقيقتين الـ25 و30، لكن أحمد سمير عادل الكفة بهدفين في الدقيقتين الـ32 و87.

رغم التعادل لا يزال الزمالك في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة من 21 مباراة، في حين وصل رصيد طلائع الجيش بقيادة مدربه البلجيكي لوك إيميل إلى 26 نقطة في المركز التاسع.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي (حامل اللقب) يُعد أكثر الفرق تتويجاً بالدوري المصري بواقع 40 لقباً، يليه غريمه التقليدي الزمالك بـ12 لقباً.