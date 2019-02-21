شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يهزم يوفنتوس بثنائية نظيفة رغم أنف "الفار" والان مع التفاصيل

الخليج 365- تغلب أتلتيكو مدريد الأسباني على ضيفه ويوفنتوس الإيطالي بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعت بينهم على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف أتلتيكو مدريد الثنائي خيمينيز في الدقيقة 78 والمدافع جودين بالدقيقة 84.

شهدت بداية المباراة احتساب ركلة جزاء للأتلتي، لكن بعد رجوع الحكم لتقنية الفار قام بألغائها واحتساب ركلة حرة مباشرة بدلا منها.

وكاد اليوفي أن يتقدم بتسديدة قوية من البرتغالي كريستيانو رونالدو، والتي تصدى لها حارس الروخي بلانكوس يان أوبلاك بشكل رائع.

وفي الدقيقة 29 تألق تشيزني حارس السيدة العجوز في التصدي لكرة مباغته من الفرنسي أنطوان جريزمان نجم الأتلتي.

ومع انطلاقة الشوط الثاني أظهر الأتلتي شراسته الهجومية عن طريق العديد من الهجمات الخطيرة بواسطة كوستا الذي أهدر انفراد تام في الدقيقة 50، قبل 3 دقائق من كرة جريزمان التي ارتطمت في العارضة.

وفي الدقيقة 70 سجل أتلتيكو الهدف الأول عن طريق الأسباني ألفارو موراتا، لكن ألغاه حكم المباراة بعد الرجوع لتقنية الفار التي أظهرت وجود خطأ على موراتا بعد دفعه لمدافع اليوفي كيلليني.

وتمكن الأوروجوياني خيمينيز من تسجيل هدف المباراة الأول للروخي بلانكوس في الدقيقة 78، بعد متابعة الكرة التي عادت من دفاعات اليوفي، قبل أن يضيف جودين الهدف الثاني بالدقيقة 84.

وحصل الأسباني دييجو كوستا لاعب أتلتيكو مدريد على بطاقة صفراء، ليتأكد بذلك غيابه عن المشاركة في مباراة العودة بأيطاليا.

ومن المقرر إقامة مباراة العودة بين الفريقين على ملعب "اليانز ستاديوم" يوم 12 من شهر مارس القادم.