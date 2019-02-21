سيد عبد الحفيظ يتحدث عن "هدايا بيراميدز والزمالك".. حسم الدوري.. ومباراة الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز على فريق الداخلية، مشيرًا إلى إن لديهم أهدافًا يريدون الوصول لها.

وفاز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف على نظيره الداخلية في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري.

وبسؤاله عن تأثير هزيمة بيراميدز وتعادل الزمالك في ذات الجولة عليهم، قال عبد الحفيظ ـ في تصريحات لقناة ناديه ـ عقب المباراة :"هدايا نستقبلها ولن نرفضها المهم أن ترى أنت طريقك والأمر لازال في يدينا.. نحن في دوري ومن سيُقدم هدايا سنستقبلها ولن نقول لها لا".

وتابع مدير الكرة بالأهلي:"ليس من عادتنا الحديث عن التحكيم وخصوصًا ونحن مقبلين على النصف الأخير من بطولة الدوري.. الدوري سيُحسم في الملعب".

وأتم حديثه بالإشارة إلى أن فريق الجونة فريق محترم لديه إدارة مستقرة منذ فترة ويتعاملون مع مباراتهم باحترام.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة جمعهما من 20 مباراة بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بذات الرصيد ولكن جمعهم من 23 مباراة.

ويلتقي الأهلي نظيره الجونة يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.