- 1/2
- 2/2
تلقى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضربة قوية قبل مباراة الإياب أمام نظيره شالكه الألماني، خلال مباراة الذهاب التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب استاد فيلتينس أرينا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنه تأكد بشكل رسمي غياباللاعب الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي عن صفوف فريقه مانشستر سيتي في مباراة الإياب ضد شالكه بدوري الأبطال بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.
وحصل أوتاميندي على بطاقة صفراء في الدقيقة 37 من الشوط الأول أثر لمس الكرة
يذكر أن مانشستر سيتي سوف يستضيف شالكه يوم 12 مارس المقبل على استاد ملعب الاتحاد في مباراة الإياب بدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي يفقد نجمه في موقعة الإياب أمام شالكه بدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.