التعادل السلبي يحسم الشوط الاول بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس

كتب - عادل أبو الفضل:

حسم التعادل السلبي الشوط الاول من مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس، التي تجمع الفريقين على ملعب واندا ميتروبلوليتانو، في إطار مباريات الذهاب دور الـ16 من دوري أبطال اوروبا.

بدأت المباراة بضغط من لاعبي يوفنتوس، وكاد البرتغالي كريستيانو رونالدو أن يفتتح الأهداف، بعد تسديدة رائعة من ركلة حرة، ولكن أوبلاك تمكن من إبعادها

بصعوبة.

وحاول فريق أتلتيكو مدريد تدارك الموقف، وبدأ بدخول المباراة نسبياً، ورد تييي بارتي بتسديدة قوية ولكن حارس مرمى يوفنتوس تعامل معها بشكل ناجح.

وفي الدقيقة 27 تم إحتساب ركلة جزاء لفريق أتلتيكو مدريد، بعد عرقلة لدييجو كوستا، قبل أن يقرر

الحكم الإكتفاء بخطأ من خارج منطقة الجزاء بعد الرجوع إلى "الفار"، ليسدده جريزمان بشكل قوي ولكن حارس مرمى يوفينتوس تشيزني يبعدها عن المرمى.

ووسط إستحواذ لاعبي يوفنتوس على رتم اللعب، رد ديبالا بتسديدة أرضية تصدى لها أوبلاك.

وهدأ اللقاء بعد ذلك، حيث بدأ اتلتيكو في الحذر والتراجع خوفًا من إستقبال أهداف، بينما لم يندفع لاعبي اليوفي نحو الهجوم بشكل كامل لتفادي سلاح الهجمات المرتدة للروخي بلانكوس.