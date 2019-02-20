إشبيلية الإسباني أول المتأهلين إلى ثمن نهائي دوري الأبطال

انتزع فريق إشبيلية الإسباني، اليوم الأربعاء، بطاقة العبور والتأهل إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.



وتغلب إشبيلية على ضيفه لاتسيو الإيطالي بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 للبطولة القارية.



وجاء تأهل إشبيلية إلى ثمن النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه أيضًا بهدف نظيف.



بذلك، أصبح إشبيلية أول الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي البطولة الأوروبية.أنهى إشبيلية الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف أحرزه الفرنسي الجنسية صاحب الأصول التونسية وسام بن يدر في الدقيقة 20.



وفي الوقت الذي بحث فيه لاتسيو عن التعادل، أضاف إشبيلية الهدف الثاني عبر بابلو سارابيا.



وشهدت المباراة طرد فرانكو فازكويز لاعب إشبيلية في الدقيقة 60، والمونتونيغري أدام ماروسيتش لاعب لاتسيو في الدقيقة 71.