كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مانشستر سيتي وشالكه: معلومات البث المباشر للمواجهة المرتقبة على beIN SPORTS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شالكه يستضيف مانشستر سيتي اليوم في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إليكم معلومات البث المباشر للمواجهة المرتقبة التي تأتيكم مباشرة وحصرياً عبر قنوات beIN SPORTS. مباراة مانشستر سيتي وشالكه مباشر البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وشالكه مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكه على الانترنت - هدف د 19 الإسباني ديفيد سيلفا كابتن مان سيتي يمرر كرة مقشرة للأرجنتيني أغويرو والأخير يزرع القبلة الأولى في مرمى الأزرق الملكي - د 16 تسديدة من بعيد للبلجيكي كيفين دي بروين لكن حارس شالكه يمسك بها باقتدار - د 6 رسمة رائعة بدأها الإسباني سيلفا وأنهاها أغويرو برأسية رائعة أنقذها حارس شالكه فاهرمان - د 5 محاولات سيتي تبدأ مبكراً على مرمى شالكه - الحكم الإسباني كارلوس غراندي يطلق صافرة بداية اللقاء - خسر مان سيتي 5 مرات في 8 مباريات اقصائية لعبها خارج أرضه في دوري الأبطال (ف 2 ت 1). - خرج شالكه من دور الـ16 في كل من آخر 3 مشاركات له في دوري الأبطال – آخر مرة تجاوز هذه المرحلة وصل إلى نصف النهائي (2010-2011).

كانت هذه تفاصيل خبر اونلاين | بث مباشر مانشستر سيتي وشالكه: معلومات البث المباشر للمواجهة المرتقبة على beIN SPORTS لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.