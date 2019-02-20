اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي HD بث مباشر| مباراة مانشستر سيتي وشالكه اليوم الأربعاء 20-2-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي HD بث مباشر| مباراة مانشستر سيتي وشالكه اليوم الأربعاء 20-2-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وشالكه، ضمن منافسات الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء 20-2-2019، الساعة 10.00 مساء.
ويمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكه، التي تقام على ملعب "فيلتينس ارينا"، على قنوات "بي إن سبورتس".
ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس خلف أندية مانشستر يونايتد، وريال مدريد وبرشلونة، وبايرن ميونخ.
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