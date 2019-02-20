رياضة | بالأرقام.. أجويرو عدو الأندية الألمانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. أجويرو عدو الأندية الألمانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سجل الأرجنتيني سيرخيو أجويرو هدف مانشستر سيتي الأول في شباك شالكه الألماني وذلك في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال موقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية أن سيرخيو أجويرو سجل 9 أهداف في 12 مباراة ضد الأندية الألمانية في دوري الأبطال، أعلى أرقامه ضد دولة واحدة.
وأحرز فريق شالكه بعد هدف أجويرو، هدفين في شباك مانشستر سيتي عن طريق بن طالب بالدقيقتين 38 و45 من ركلتي جزاء.
وستكون مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي وذلك يوم 12 مارس المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا.
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