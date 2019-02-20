رياضة | قمصان: نخوض مباريتنا بمثابة كؤوس وهذا موعد عودة المصابين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قمصان: نخوض مباريتنا بمثابة كؤوس وهذا موعد عودة المصابين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سامي قمصان المدرب بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن فريقه حقق فوزا هاما اليوم أمام الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ستاد بتروسبوت ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف قمصان عقب نهاية المباراة :"حققنا 3 نقاط في غاية الأهمية وعودة اللاعبين المصابين سيزيد من قوة الفريق ويساعدنا على تحقيق هدفنا".

وتابع "نخوض جميع المباراة بهدف تحقيق الفوز ولا ننظر إلى المنافسين، وجميع المباريات بمثابة كؤوس لكي يكون في أيدينا القرار".

وأوضح "اليوم عاد سعد ومروان وأحمد وفتحي وأزارو يلحقان بالمباراة المقبلة، أما وليد سليمان وحسام عاشور أمامهما 10 أيام للعودة مجددا للمباريات".

وأتم "فرصة الأهلي قوية في الفوز بالدوري، لأنه حامل اللقب وأكثر الفرق تحقيقا للألقاب ونسعى لمواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة".