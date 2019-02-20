رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 20/2/2019.. نجم البرسا يسخر من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 20/2/2019.. نجم البرسا يسخر من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة برشلونة مع أولمبيك ليون في ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، مساء يوم أمس الثلاثاء.

- نجم برشلونة يسخر من شكوي ريال مدريد المتكررة من الحكام

سخر المدافع الإسباني جيرارد بيكيه، نجم نادي برشلونة لكرة القدم، من الشكوي المتكررة من قبل نادي ريال مدريد، من الحكام، على خلفية الوقائع التي شهدتها المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة السلة والتي جمعت الريال وبرشلونة.

وقال بيكيه في تصريحات صحفية: "لقد تكررت شكوى ريال مدريد من الحكام خلال السنوات الأخيرة يحدث هذا في كرة السلة وكرة القدم، يذهبون إلى ميتروبوليتانو (ملعب أتلتيكو مدريد) ويجدون من يساعدهم وهنا يصمت الجميع".

- إنتر ميلان يقترب من حسم التعاقد مع نجم وسط برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تجدد المفاوضات بين ناديي إنتر ميلان الإيطالي ونظيره برشلونة الإسباني، حول التعاقد مع النجم الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط البارسا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، اليوم الأربعاء، فإن المفاوضات بين مسؤولي الإنتر والبارسا حول عملية نقل راكيتيتش إلى النادي الإيطالي متقدمة جداً.

- برشلونة يراقب ثنائي ليل الفرنسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، يستهدف التعاقد مع مهاجم على مستوى مميز، في ظل الضعف الذي يعاني منه البارسا في الخط الأمامي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن البارسا يتابع عن قرب مهاجمي نادي ليل الفرنسي، نيكولاس بيبي ورفاييل لياو، في ظل مستوياتهم المميزة.

- بواتينج يعيش وضع غريب داخل برشلونة

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى الوضع الغير مستقر للنجم الغاني كيفين برينس بواتينج، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، خلال الفترة الماضية.

- رقم سلبي لخط هجوم برشلونة

خيم التعادل السلبي، على المباراة القوية التي جمعهت بين فريقي برشلونة الإسباني وأوليمبيك ليون، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت مباراة الأمس بين برشلونة وليون رقم سلبي لخط هجوم البارسا، حيث خسر الثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبيلي 50 كرة في ليون!

- برشلونة يسير على خُطي ريال مدريد ويقترب من نجم تشيلسي

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة الإسباني يفكر في السير على خطى غريمه ريال مدريد الإسباني وضم الفرنسي نجولو كانتي أحد نجوم تشيلسي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وكشف موقع "دون بالون" الإسباني بأن برشلونة مهتم بضم النجم الفرنسي كانتي لاعب وسط البلوز لتدعيم خط الوسط الدفاعي للنادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

- بيكيه يسخر من ريال مدريد بتصريح مثير

انتقد مدافع برشلونة جيرارد بيكيه شكاوى ريال مدريد ضد التحكيم في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة السلة الذي توج به البلاوجرانا على حساب الملكي، وأكد أن الريال "عادة" ما يفعل ذلك.

وقال بيكيه "شكاوى ريال مدريد ضد التحكيم؟ إنها موجودة في كرة السلة وفي كرة القدم...ثم يذهبون لواندا متروبوليتانو (معقل أتلتيكو مدريد) ويحدث ما يحدث وبعدها يسكتون قليلا".

- لعنة لويس سواريز تقهر برشلونة

يتعرض لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني لانتقادات بسبب سجله التهديفي السيء في المباريات الأوروبية خارج ملعب الفريق الإسباني، والذي يمتد لأكثر من 25 ساعة لم يهز فيها الشباك، بعد تعادل سلبي في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال أمام مستضيفه أولمبيك ليون، أمس الثلاثاء.