رياضة | برشلونة يتلقى أنباءًا سارة قبل مواجهة إشبيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتلقى أنباءًا سارة قبل مواجهة إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي برشلونة الإسباني أنباءًا سارة قبل مواجهته القوية أمام فريق إشبيلية، ضمن مافسات بطولة الليجا يوم السبت المقبل، في السعة الخامسة والربع مساءًا.

وفاز اشبيلية في ملعبه رامون سانشيز بيزخوان، على حساب لاتسيو الإيطالي 2-0 في الدوري الاوروبي، ويتأهل للدور المقبل بمجموع المباراتين ذهابا وايابا بـ 3-0.

وتعرض ايسكوديرو، ونافاس، لاعبا اشبيلية للاصابة ضد لاتسيو، وشكوك كبيرة حول مشاركة اللاعبان الاثنان يوم السبت ضد البارسا.

وأكد بابلو ماشين مدرب اشبيلية على غياب ايسكوديرو عن مواجهة البارسا، وقال ان هناك شكوك حول مشاركة نافاس في انتظار الفحوص الطبية.