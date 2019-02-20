رياضة | فيديو| العارضة تحرم أتلتيكو مدريد من الهدف الأول أمام يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو| العارضة تحرم أتلتيكو مدريد من الهدف الأول أمام يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدت عارضة الحارس تشيزني حارس مرمي يوفنتوس الإيطالي، لتسديدة جريزمان نجم أتلتيكو مدريد، في المباراة التي تجمع الفريقين بذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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