رياضة | بيكيه يواصل هجومه على ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيكيه يواصل هجومه على ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن النجم الدولي الإسباني، جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة الإسباني، يواصل تصريحاته الهجومية على الغريم التقليلدي، ريال مدريد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بيكيه هو "جلاد" المدريديستا المستمر.

ويعود مدافع البارسا مرة اخرى ويهاجم ريال مدريد، هذه المرة بسبب انتقاد ريال مدريد للحكام في كرة السلة، وخسارة نهائي الكاس أمام البارسا.

الجدير بالذكر أن بيكيه قد قال أن المدريديين يفعلون ذلك من أجل أن يغطوا على البطولة التي حصل عليها النادي الكتالوني.