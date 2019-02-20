رياضة | فيديو| دييجو كوستا يهدر هدفا مؤكدا لأتلتيكو مدريد أمام مرمي يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو| دييجو كوستا يهدر هدفا مؤكدا لأتلتيكو مدريد أمام مرمي يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهدر دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني فرصة الهدف الأول لفريقه أمام يوفنتوس، في المباراة التي تجمع الفريقين في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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