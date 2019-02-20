رياضة | سيد عبد الحفيظ: حققنا فوزا هاما على الداخلية وعلينا قبول "هدايا" المنافسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيد عبد الحفيظ: حققنا فوزا هاما على الداخلية وعلينا قبول "هدايا" المنافسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب ضيفه الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف عقب نهاية اللقاء :"حققنا فوزا مهما في توقيت هام للغاية بعدما وصلنا لمتتصف الدوري".

وتابع "نصف البطولة انتهى ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في الفترة المقبلة، وتجميع النقاط فيها أمر هام للغاية". وأوضح "الحمد لله.. نواجه فرقا محترمة والفروق لم تعد مثلما كانت، فالأجهزة الفنية محترمة ولاعبون يمتلكون قدرات مميزة للغاية والمنافسة صعبة". وأردف "نسير في طريقنا ولكن في حالة تقديم المنافسن لأي هدايا علينا أن نقبلها". وأشار "ضربة الجزاء التي احتسبت علينا كانت من خارج منطقة الجزاء، ورغم قرب المباراة بعد تسجيل الداخلية هدف منها لم نتحدث نهائيا". وأتم "موضوع الاحتقان بسيط للغاية ولو الاحترام المتبادل متواجد سيكون هذا الأمر سهلا للغاية".

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