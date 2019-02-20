رياضة | مدرب الأهلي: حصدنا 3 نقاط هامة للغاية في مشوارنا ببطولة الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي: حصدنا 3 نقاط هامة للغاية في مشوارنا ببطولة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف عقب نهاية اللقاء :"الحمد لله على الثلاث نقاط نعمل في دوري طويل والجهاز الفني راض بشكل كبير على الأداء".

وتابع "سيطرنا على الشوط الأول وأحرزنا خلاله هدفين، وركلة الجزاء في الشوط الثاني "وترت" اللقاء، لكن في النهاية نجحنا في قتل المباراة بالهدف الثالث".

وواصل "الأداء العام للفريق في المباراة كان جيد جدا، ونجحنا في استغلال فتح فريق الداخلية للملعب وسنحت لحسين الشحات فرصة كان من الممكن أن يحرز هدف قتل المباراة تماما".

وأتم حديثه "حصدنا 3 نقاط هامة للغاية في مشوار الأهلي ببطولة الدوري، نخوض كل 3 أيام مباراة، ومن الصعب أن نخوض المباراة طوال الـ90 دقيقة بـ"رتم" واحد".