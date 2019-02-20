رياضة | راكيتيتش يحقق رقم مميز مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راكيتيتش يحقق رقم مميز مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل النجم الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، إلى رقم مميز خلال مشاركاته بقميص النادي الكتالوني. وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن راكيتيتش قد وصل إلى 250 مباراة بقميص البلاوجرانا. وتمكن راكيتيتش البالغ من العمر 30 عامًا، من المشاركة في مباراة دوري أبطال أوروبا، ضد أولمبيك ليون، ليصل إلى 250 مباراة مع البارسا، مع العلم ان الكرواتي وصل إلى كامب نو في يونيو عام 2014.

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