رياضة | نجم ريال مدريد المُعار: قاتلت لأكون أساسيًا.. وليجانيس كالعائلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد المُعار: قاتلت لأكون أساسيًا.. وليجانيس كالعائلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف: "ماذا وجدت في بوتاركي ؟ هذا الفريق مثل العائله الكبيره، جميعهم يذهبون لنفس الأمر وبأفكار واضحه جدًا ، نحن نفهم بعضنا البعض بشكل جيد داخل وخارج الملعب".
وواصل قائلاً: "وصلت بشهرة التسجيل من الركلات الحره لكن لم أسجل منها حتى الأن ؟ ليس هُناك نفس عدد الأخطاء التي موجوده في الدرجه الثانيه ولكنني مازلت آمل لتسجيل هدف لأرى إذا كان هُناك حظ ، لم أقوم بتعديل أي شيء ولكن التسجيل من ركله حره مباشره قد يكون أصعب هُنا لأن الحراس أفضل".
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