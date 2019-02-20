رياضة | كل الظروف تقرب من رحيل نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل الظروف تقرب من رحيل نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ النجم الدولي الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني يستنفذ حياته الإضافية في مدريد، فنحن الآن في نهاية فبراير، وبيل لم يقدم ما يشفع له، في هذه الفترة أصبح الويلزي يشارك بديلًا أكثر من كونه أساسيًا، وأداؤه الأخير ضد جيرونا يجعله جالسًا على دكة البدلاء في وقت أكثر.

وأفادت صحيفة "ماركا" أنه منذ عودته من الإصابة في يوم 27 يناير، شارك في مباراتين كأساسي فقط ضد أياكس وألافيس، وضع بيل يتجاوز كل ذلك، فهو غير مرتاح منذ أكثر من عام، ولا ننسى عندما ترك مقاعد البدلاء أثناء المباراة.

في النادي كانوا يتوقعون خروج الويلزي الموسم الماضي، لكنه استمر حتى هذا الموسم والذي طلب دورًا أكبر كأهم لاعب، لكن بيل لا يقدم المأمول.

بعد كييف كان الويلزي يستعد للرحيل، وكان النادي قد فتح الباب له من أجل الخروج، ولكن خروج كريستيانو رونالدو غير مصير الويلزي وأعطاه حياة إضافية في مدريد، وخروج كريستيانو سمح له بقيادة النادي الملكي في هذا الموسم.

أهميته مع المدرب السابق جولين لوبيتيجي كانت واضحة وكذلك مع الحالي سانتياجو سولاري، وكان بيل هو من يقود النادي الملكي منذ بداية الموسم، حيث سمع جميع أنواع المديح، ولكن الواقع يقول بأن بيل لم يقدم أداءً رائعًا على عكس بنزيما الذي يقوم بأدوار كريستيانو رونالدو.

حاله يبقى كما هو في المواسم الماضية، حيث تم حجز المكان الأساسي من قبل فاسكيز مع زيدان وكذلك سولاري، حتى أن فينيسيوس بعمر الـ 18 حجز مكانه على الويلزي، الجميع كان يتوقع من بيل الكثير لكن 12 هدف في 30 مباراة غير كافيًا.

بدأ النادي في التفكير جدّيًا على رحيل بيل، وهناك العديد من العوامل التي تؤيد ذلك، أولها أداؤه المخزي والسبب الثاني هو ظهور فينيسيوس والذي يلعب بشكل أفضل ويعطي الحلول، بينما بيل قد يغادر لتمويل الصفقات الموسم القادم.

بيل لديه عقد مع النادي الملكي حتى 30 يونيو 2022، هو لاعب يحتفظ بنجوميته في إنجلترا، وبيعه سيكون مفيدًا جدًا لخزائن النادي. تشيلسي واليونايتد هما الفريقان اللذان أبدوا اهتمامهم لإعادة غاريث بيل للدوري الإنجليزي، ولا يُستبعد بأن يعود إلى توتنهام.

عودته لـ توتنهام من الممكن أن يصبح لمصلحة النادي الملكي وكما هو الحال مع تشيلسي، حيث بإمكانهم التبديل بين بيل وهازارد أو كريستيان إيريكسين، فـ بيل لا يزال يملك قيمته السوقية، ويود الميرينجي الاستفادة منه في حال تم بيعه.

في مدريد يقدّرون ما قدمه في المباريات الحاسمة وتحديدًا في النهائيات ولكن أداءه ليس منتظمًا، ولم يقدم المتوقع منه حتى أن دوره أصبح أقل في الوقت الذي كان من المفترض عليه أن يقود الفريق داخل الملعب.

فكرة بيل هي الاستمرار حتى نهاية عقده وهذه هي فكرته طالما لم يخبره أحد بالرحيل، لكن فلورينتينو بيريز أخبره بأنهم لا يعتمدون عليه، وهذه الطريقة الوحيدة التي من الممكن أن تسمح لـ بيل في التفكير بالرحيل، وهو بالنسبة لـ بيريز لا يتناسب مع خطط النادي.

مارسيلو قد قال سابقًا : "إذا كانوا لا يريدونني، فإنني حينها سأغادر". هذا كذلك ما يفكر فيه الويلزي، رحيله هو الأقرب نهاية الموسم ليس فقط بسبب الأداء ولكن كذلك بسبب الخطط المستقبلية، فهو لا يدخل ضمنها، ويريد النادي الملكي تعزيز الفريق فخروج بيل سيسمح بإضافة أموال ضخمة.

بيل لم يكن نجمًا مع ريال مدريد سواء كان مع كريستيانو رونالدو أو بدونه، ولم يستفد من الوقت الإضافي الذي قضاه في مدريد.