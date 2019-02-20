شكرا لقرائتكم خبر عن "روبرتسون" يوجه إنذار شديد اللهجة لمانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365_أكد الظهير الأيسر لفريق ليفربول الإنجليزي"روبرتسون"، علي أهمية المباراة القادمة لفريقه أمام غريمه مانشستر يونايتد.

وصرح "روبرتسون" في تصريحات خاصة لموقع ليفربول إيكو عقب مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ، في ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

حيث قال " لدينا مباراة كبيرة أمام مانشستر يونايتد، هي مباراة كبيرة دائما ولكنها أيضًا مباراة في متناول اليد بالنسبة لنا، إنهم يلعبون كرة قدم جيدة لذا يجب أن نكون حذرين".

وأضاف " هم فريق ملئ بالنجوم، نأمل أن نستطيع إيقاف خطورتهم، يجب علينا أن نكون حذرين، لكن يجب عليهم أيضًا الحذر منا".

يذكر أن النرويجي "سولشاير" تولي قيادة مانشستر يونايتد، عقب مباراة ليفربول في الدور الأول والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثية، ومنذ ذلك الحين لعب الفريق 13 مباراة تحت قيادة "سولشاير" فاز في 11 منها.

ويستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره ليفربول يوم الأحد القادم، في الجولة 27 من منافسات البريمرليج، علي ملعب "أولدترافورد" معقل الشياطين الحمر.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي مناصفة مع فريق مانشستر سيتي، وللريدز مباراة مؤجلة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في ترتيب البريمرليج.