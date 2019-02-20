شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة خاصة من رونالدو إلى جماهير أتلتيكو مدريد.. فيديو والان مع التفاصيل

الخليج 365- التقطت عدسات كاميرات مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب اليوفي وهو يوجه رسالة إلى جماهير الأتلتي. وظهر رونالدو نجم ريال مدريد السابق وهو يقوم بتلويح يده إلى جماهير الروخي بلانكوس، مشيرا إلى فوزه بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا 5 مرات. وينطلق الأن الشوط الثاني من مباراة الأتلتي واليوفنتوس التي تقام على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، علما بأن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.

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