شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يلاحق سباق القمة بالفوز علي الداخلية بثلاثية والان مع التفاصيل

الخليج 365- : فاز اليوم الأربعاء نادى الأهلي المصرى بقيادة مارتن لاسارتى علي نظيرة نادى الداخلية بقيادة علاء عبد العال بثلاث أهداف مقبل هدف وحيد في اطار الجولة 23 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم في تمام الساعة الثامنة مسائا علي استاد الفيوم الذي يتسع ل عشرين ألف مشاهد.

افتتح اللاعب محمد هانى أول الأهداف للمارد الأحمر في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول بعد أن راوغ ثلاث لاعيبة من الداخلية و مررها للسولية و ليضعها له السولية في الانفراد بلمسة واحدة سحرية و يضعها محمد هانى في الشباك ببراعة.

و احرز أجاى الهدف الثانى في الدقيقة 39 بمهارة فردية باسيست من علي معلول وضعها أجاى في المرمى بصعوبة رغم التحام لاعب الداخلية معه و حاول فريق الداخلية العودة للقاء عن طريق الهجمات المرتدة لكن دون جدوى و اضاع الأهلي العديد من الأهداف المحققة لينتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين مقابل لا شئ.

استطاع أحمد أوكا احراز هدف تقليص الفارق للداخلية في الدقيقة 73 من ركلة جزاء بخطأ من أيمن أشرف سددها في الشباك علي يمين الشناوى و استمر اللقاء بهجوم من الداخلية لكن استطاع جيراردو أن يقتل اللقاء باحرازه الهدف الثالث للاهلي في الدقيقة 90 من اسيست لحسين الشحات و اضاع الأهلي بعض الفرص المحققة لتنتهى المباراة بفوز الأهلي بثلاث أهداف مقبل هدف وحيد .

وبهذا الفوز المستحق نجح فريق الأهلي من رفع رصيده الي 45 نقطة في المركز الثالث بنفس عدد نقاط نادى براميدز في المركز الثانى فارق ثلاث مبارايات أقل من براميدز و و و بفارق سبع نقاط عن الزمالك المتصدر و الذي لعب مباراة زيادة عن الأهلي بينما استمر نادى الداخلية في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة .