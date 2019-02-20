شكرا لقرائتكم خبر عن ابن الوز «ريان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تألق بشكل كبير أحمد ياسر ريان، مهاجم فريق النادى الأهلى المُعار لصفوف الجونة فى يناير الماضى، خلال مشواره مع الفريق الساحلى فى المباريات القليلة الماضية.

وتمكن ابن الـ21 عاماً من قيادة خط هجوم فريق نادى الجونة بنجاح خلال 274 دقيقة فقط شارك خلالها، بعد أن كان حبيس دكة بدلاء الأهلى خلال آخر موسمين، منذ تصعيده للفريق الأول. وسجل أحمد ياسر ريان هدف تعزيز وتأكيد الانتصار للجونة فى مباراة بيراميدز، بمنافسات الجولة الـ23 لمسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، ليُلحق الجونة ببيراميدز ثانى هزائمه فى الموسم الجارى.

كما سجل ريان هدفاً آخر للجونة فى شباك الإنتاج الحربى، فى المباراة التى خسرها فريقه بنتيجة (2-3) بمنافسات الجولة الماضية للدورى، لينجح اللاعب سريعاً فى الانسجام بصفوف الجونة والتأقلم مع فريقه الجديد المُعار له من الأهلى، وليعبر اللاعب الشاب عن ذاته وعن قدراته التهديفية خلال تجربته مع النادى الساحلى، وليقود هجوم الفريق المعار له بنجاح محاولاً إنقاذه من شبح الهبوط والدخول فى المنطقة الدافئة بوسط جدول الدورى الممتاز. أحمد ياسر ريان، نجل الظهير الأيسر الموهوب لناديى المنصورة والأهلى خلال فترة التسعينيات، خاض مباراة وحيدة فقط مع الأهلى هذا الموسم كانت خلال مشوار الفريق بكأس مصر أمام الترسانة، ونجح فى ترك بصمة وصناعة أحد الأهداف الثلاثة لفريقه فى المواجهة.

كان الجونة قد استعار 5 لاعبين من الأهلى فى يناير الماضى، هم: أحمد حمدى صانع الألعاب، والمدافع إسلام جابر، ولاعب الارتكاز أكرم توفيق، وقلب الدفاع محمود الجزار، بالاضافة إلى المهاجم أحمد ياسر ريان.