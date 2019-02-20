شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة فرنسية وحسرة إسبانية بعد التعادل بين برشلونة وليون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشادت الصحف الفرنسية بأداء فريق أوليمبيك ليون وتعادله بدون أهداف مع ضيفه برشلونة الإسبانى، فى ذهاب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا، وكتبت مجلة فرانس فوتبول عبر موقعها الإلكترونى «ليون يصمد أمام البارسا ويحتفظ بحظوظه فى التأهل».

وعنونت صحيفة ليكيب غلافها بعبارة «حارس عملاق»، فى إشارة إلى تألق أنطونى لوبيز وتصديه لعدة فرص من لاعبى برشلونة، ليضمن لفريقه التعادل السلبى، والمنافسة على حجز تذكرة التأهل من ملعب الكامب نو.

وأضافت صحيفة لو باريزيان «ليون يقاوم ضربات ليونيل ميسى»، وتابعت صحيفة 20 دقيقة «ليون يتعادل مع برشلونة ويحتفظ بالأمل».

فيما تحسرت الصحف الإسبانية على التعادل، وخرجت صحيفة موندو ديبورتيفو بعنوان «سيطرة دون فاعلية»، وأضافت: «برشلونة رفع من مستوى لعبه أمام ليون، وسيطر فى مناطق الخصم، دون أن يهز الشباك»، وأضافت: «كل شىء سيُحسم فى الكامب نو، أمام خصم شكّل الكثير من الخطورة، وتير شتيجن أنقذ برشلونة من استقبال هدفين».

وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة سبورت، كان العنوان «كان ينقص فقط تسجيل هدف»، وأضافت الصحيفة: «برشلونة أرسل 26 تسديدة، لكن لم ينجح فى التسجيل، كل شىء سيُحسم فى الإياب»، وتابعت: «أفضلية الفريق الكتالونى كانت واضحة فى الشوط الثانى، وكان يستحق فيه الفوز على ليون».

فيما ذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات أن برشلونة حاول 25 مرة على مرمى ليون، دون تسجيل أى هدف، وهو الرقم الأعلى للبلوجرانا، من المحاولات فى مباراة بدورى الأبطال دون تهديف، منذ تطبيق نظام البطولة الحالى فى 2003/ 2004.

ويحتضن ملعب كامب نو، معقل الفريق الكتالونى، لقاء العودة، المقرر إقامته يوم الأربعاء، 13 مارس، لحسم المتأهل إلى الدور ربع النهائى من دورى الأبطال.

من جانبه، أشاد جان ميشيل أولاس، رئيس نادى أوليمبيك ليون، بلاعبى الفريق ومديرهم الفنى برونو جينيسيو، بعد التعادل، وقال أولاس: «أداء ليون يدعو للفخر، خاصة أننا واجهنا فريقا على أعلى مستوى، كما أن نبيل فقير الذى غاب للإيقاف كان من الممكن أن يغير أشياء عديدة، وأعلم تماما أن جينيسيو ركز على النواحى التكتيكية أكثر من اللعب الجمالى».

وأضاف: «كنت مندهشا نسبيا من أداء برشلونة رغم أنه حصل على راحة أقل، فلم نكن بالقوة الهجومية التى ظهرنا عليها أمام باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى، لقد بدا أداء ليون مملا، لا أجد تفسيرا لذلك».

وعن مستقبل مدرب الفريق، كشف رئيس ليون أنه عقد اجتماعا مع برونو جينيسيو الأسبوع الماضى، واتفقا سويا على حسم مصيره بنهاية شهر مارس المقبل.

فيما يرى سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة، أن التعادل السلبى مع ليون ليس خطرا، وقال بوسكيتس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «لا أعتقد أن التعادل السلبى نتيجة خطيرة، وسنضع تركيزنا لتحقيق الانتصار فى الإياب، كنا متفوقين، وإذا أردنا التأهل لربع النهائى يجب أن نحقق الانتصار فى الإياب».

وأضاف: «المهاجمون يعيشون أمام مرمى الخصم، لكن لا يمكننا انتقاد سواريز فقط، فهو عمل الفريق بأكمله، وهذا سينتهى، سيكون من المُقلق إذا لم نخلق الفرص خلال اللقاء، ولذلك علينا أن نكون متفائلين، نحن لسنا سُعداء، وأعتقد أننا لعبنا بشكل جيد للتسجيل والانتصار، ولكن هذه هى كرة القدم».

من جانبه، دافع مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، عن زميله لويس سواريز، بعد إهدار المهاجم الأوروجويانى أكثر من فرصة فى المباراة، ونقلت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، تصريحات الحارس الألمانى، الذى رأى أن فريقه كان قادرا على الخروج من اللقاء بنتيجة الفوز، فى ظل القوة الدفاعية التى ظهر بها الفريق الفرنسى.

وقال تير شتيجن: «نعلم أن لدينا الجودة بما يكفى للتسجيل فى أى وقت، لكننا لسنا محبطين، كنا نعلم أن بإمكاننا الحصول على نتيجة أفضل من التعادل، الآن لا يمكننا تغيير النتيجة، صحيح أننا أردنا المزيد من المباراة، لكن يجب أن ننظر إلى الأمام، لأن بانتظارنا 3 مباريات مقبلة فى غاية الأهمية، أنا سعيد بأداء الفريق ككل، كذلك الحال بلويس سواريز والمجهود الذى بذله، هو دائما لاعب مهم لنا».