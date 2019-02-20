شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلي يرصد مكافآت خاصة لتخطي عقبة قسنطينة الجزائري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى درجة الاستعداد القصوى داخل معسكر الفريق ببرج العرب، قبل المواجهة المرتقبة أمام شباب قسنطينة الجزائرى المقررة السبت المقبل فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويراهن البلجيكى سيدومير يانوفيسكى، المدير الفنى، على عناصر القوة بالفريق أمثال كريم بامبو، الذى استعاد ذاكرة التهديف بإحرازه هدفين فى آخر لقاء للدراويش أمام النجوم، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف هذا الموسم، ويبذل الجهاز الطبى محاولات مكثفة من أجل لحاق بامبو بالمباراة حيث يخضع لجلسات تأهيل مكثفة بعد إصابته بشد فى العضلة الضامة، فيما استعاد محمد مجدى مستواه المعروف عنه، بجانب ظهيرى الفريق طارق طه وأسامة إبراهيم وقدرات شيلونجو فى التسجيل منذ انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، كما تبحث إدارة النادى رصد مكآفات خاصة للاعبين فى حالة تخطى الفريق الجزائرى لتحفيزهم على الاجتهاد خلال المباراة التى تحظى بأهمية خاصة لدى المسؤولين وجماهير الدراويش بعد قرار عودة الفريق للمشاركة فى البطولة، استجابة للطعن الذى قدمته الإدارة ضد قرار استبعاد الفريق من البطولة على خلفية أحداث مباراة الأفريقى التونسى، وشهدت التدريبات عودة محمود متولى مدافع الفريق بعد غيابه عن مران أمس الأول بسبب وفاة أحد أقاربه، وتطرق المران لتدريبات على التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة وسرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية مع التحرك ككتلة واحدة وحرص المدير الفنى على تخصيص تدريبات على كيفية التعامل تحت ضغط المنافس قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية بين كافة اللاعبين، ويشارك محمد الشامى فى التدريبات الجماعية اليوم. وأصيب طارق طه الظهير الأيسر بكدمة فى الركبة على هامش المران مساء الأول وشهد المران مشاركة إبراهيم حسن صانع ألعاب فريق 99 بجانب محمود عبدالله فى إطار سياسة الجهاز الفنى بتصعيد المميزين من قطاع الناشئين للفريق الأول

ويفقد الفريق جهود مدافعه باهر المحمدى فى المباراة بسبب الإيقاف وحصل المحمدى على الإنذار الثانى فى لقاء الأفريقى التونسى ومن قبله أمام مازيمبى الكونغولى ليغيب عن المباراة المقبلة، حسب لائحة الكاف.