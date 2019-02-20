شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المصري يحفز اللاعبين بالمكافآت.. وصفوف الفريق تكتمل قبل مواجهة النجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصد مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، 15 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب، حال احتلال مركز فى المربع الذهبى، ومواصلة الانتصارات والنتائج الجادة، وجاء ذلك فى اجتماع رئيس النادى مع اللاعبين والجهاز الفنى، الثلاثاء، لتحفيز اللاعبين للظهور بمستوى متميز، بعدما استعاد الفريق الكروى بريقه، بعد سلسلة من الإخفاقات عقب رحيل حسام حسن، المدير الفنى السابق للفريق، ويحتل المصرى المركز السابع برصيد 29 نقطة، فى حال تغلبه على النجوم سينافس على المركز الرابع بقوة مع أندية المقاولون العرب والإنتاج الحربى ومصر المقاصة، فيما قال سمير حلبية، فى اجتماعه مع اللاعبين، إن إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق، جاء فى ظروف صعبة واستطاع أن ينتشل أبناء القلعة الباسلة من سلسلة النتائج السلبية التى عانوا منها خلال الفترة الماضية، مضيفاً أن جلال يقدم أداءً استثنائياً مع الفريق البورسعيدى.

أضاف حلبية أن الموسم الحالى يعد صعبا واستثنائيا على المصرى بخلاف السنوات السابقة التى كان ينافس فيها الفريق البورسعيدى على المراكز المتقدمة فى الدورى. من جهة أخرى، يختتم الفريق تدريباته «اليوم الخميس» استعداداً لمواجهة النجوم غداً «الجمعة» على أرض ملعب استاد السويس ضمن مباريات الجولة الـ23 لبطولة الدورى الممتاز، وسادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفنى بعدما اكتملت صفوف الفريق قبل مواجهة النجوم، حيث أعلن الجهاز الطبى تعافى الثنائى محمد شطة والحسينى سمير. وانتظم الثنائى فى مران الفريق، حيث عاد شطة بعد قضاء تدريبات تأهيلية بالأيام السابقة، عقب خضوعة لجراحة بالفتق، بينما تماثل سمير للشفاء من إصابته بالتواء فى القدم خلال المباراة الودية التى جمعت المصرى بفريق كابسى، الأسبوع الماضى.