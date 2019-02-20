التشكيل الرسمي: أتلتيكو مدريد ويوفنتوس.. ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، والإيطالي ماسيمليانو أليجري، مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمعهما بعد قليل، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا «شامبيونز ليج». وجاء التشكيل الرسمي للمباراة كالتالي:

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