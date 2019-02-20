التشكيل الرسمي لمباراة اليوفينتوس واتليتكو مدريد

أعلن كلا من نادي اليوفنتوس واتليتكو مدريد التشكيل الرسمي لمباراة أتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد الإسباني: أوبلاك - فران - خيمينيز - فليبي لويس - كوكي - بارتي - هيرنانديز - ساؤول - جريزمان - دييجو كوستا. وجاء تشكيل يوفنتوس الإيطالي: تشيزني - دي تشيليو - بونوتشي - كيلليني - ساندرو - بيتانكور - بيانيتش - ماتويدي - ديبالا - ماندزوكيتش - كريستيانو رونالدو. مشاهدة مباراة أتليتكو مدريد واليوفينتوس بث مباشر

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