شكرا لقرائتكم خبر عن اللحيدان يشكر رئيس الحرس الملكي لدعمه الرياضيين المشاركين في دورة القوات المسلحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) قدم العميد صالح بن عبدالله اللحيدان مدير إدارة الشؤون

قدم العميد صالح بن عبدالله اللحيدان مدير إدارة الشؤون الرياضية بالحرس الملكي شكره وتقديره لرئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، على الدعم اللامحدود الذي يوليه لأبنائه الرياضيين من منسوبي الحرس الملكي المشاركين في دورة الألعاب الرياضية بالقوات المسلحة المقامة حاليا في محافظة جدة، وقال العميد اللحيدان: «هذا الدعم كان له الأثر الإيجابي والفعال لرياضيينا المشاركين في الدورة». كما شكر اللحيدان اللواء ركن محمد بن سعيد العمري رئيس هيئة العمليات، على ما قام به من تذليل كل العقبات التي واجهت مشاركة الحرس الملكي في الدورة، وأكد العميد اللحيدان أن الرياضة في الحرس الملكي تشهد تقدما كبيرا في ظل توفر المنشآت والكفاءات الفنية والإدارية التي تشرف على الفرق الرياضية التي تمثل الحرس الملكي، ممثلة في العميد حماد الحماد، والعقيد صالح الحماد، والعقيد عبدالله الهويريني، والعقيد عبدالعزيز الخربوش، والمقدم عصام المحمود، والنقيب بندر الهطلاني.

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