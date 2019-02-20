شكرا لقرائتكم أخبار ميسي اليوم الأربعاء 20 / 2 / 2019 البرغوث ينضم لقائمة أكثر 10 لاعبين مشاركة فى دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد النجم ليونيل ميسي لقيادة برشلونة فى المواجهة الهامة أمام إشبيليه يوم السبت المقبل فى الجولة الـ 25 من الدورى الإسبانى، بعد أن تعادل البارسا سلبيا أمام ليون الفرنسى فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

رئيس الإتحاد الإسبانى يؤكد ميسي الأفضل فى التاريخ



أكد خافيير تيباس رئيس الإتحاد الإسبانى لكرة القدم، أن النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي لاعب برشلونة هو الأفضل فى تاريخ كرة القدم.

وتحدث تيباس فى تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، قائلا "أنا مدريدى حتى النخاع، لكن من لا يقول أن ليونيل ميسى أفضل لاعب فى التاريخ لا يعرف شيئاً عن كرة القدم.



تيباس وميسي

ميسي يتواجد ضمن أكثر 10 لاعبين مشاركة فى دورى الأبطال



خاض ليونيل ميسي مباراته الـ 130 مع برشلونة فى تاريخ مسابقة دورى أبطال أوروبا، خلال تعادل البارسا أمس الثلاثاء أمام مضيفه أولمبيك ليون الفرنسى فى ذهاب دور الـ 16 من المسابقة.

وانضم ميسي لقائمة أكثر 10 لاعبين مشاركة فى تاريخ البطولة، حيث يحتل المركز التاسع بالمشاركة مع بول سكولز نجم مانشستر يونايتد السابق، وبفارق مباراة وحيدة عن الهولندى كلارنس سيدورف لاعب ميلان السابق، ومبارتين عن زميله السابق فى برشلونة أندريس انييستا.

ويحتل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى المركز الثالنى برصيد 162 مباراة، بينما فى الصدارة يأتى ايكر كاسياس حارس بورتو البرتغالى الحالى والسابق لريال مدريد برصيد 178 مباراة.