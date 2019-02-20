شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو يسجل أول اهدافه بعد 364 دقيقة مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
وانضم جيرالدو للأهلي قادمًا من صفوف أول أغسطس الأنجولي في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.
خاض جيرالدو منذ انضمامه، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 6 مباريات، بواقع 364 دقيقة، وصنع هدفين، وتمكن من تسجيل أول أهدافه مع القلعة الحمراء أمام الداخلية.
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