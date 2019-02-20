شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو يسجل أول اهدافه بعد 364 دقيقة مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الأنجولي جيرالدو لاعب الأهلي، في تسجيل أول أهدافه بقميص الامر بعد ما سجل هدف الفريق الثالث في مباراة الأهلي والداخلية التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، في إطار منافسات الأسبوع الـ23 لبطولة الدوري العام، وانتهت بفوز الفريق الأحمر 3ـ1.

وانضم جيرالدو للأهلي قادمًا من صفوف أول أغسطس الأنجولي في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

خاض جيرالدو منذ انضمامه، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 6 مباريات، بواقع 364 دقيقة، وصنع هدفين، وتمكن من تسجيل أول أهدافه مع القلعة الحمراء أمام الداخلية.

