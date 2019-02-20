شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى : سعيد بالفوز و التراجع بالشوط الثانى "تكتيك " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته عقب فوز فريقه على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوي الممتاز.

وقال لاسارتي عقب نهاية المباراة :"حققنا فوزا مستحقا والفريق سيطر على مجريات المباراة في الشوط الأول".

وأضاف "في الشوط الثاني عانينا بعض الشئ، والمنافس نجح في إحراز هدف من ركلة جزاء، وفي النهاية نجحنا في السيطرة على المباراة وأحرزنا هدف ثالث".

وأوضح "قمت بإخراج هشام محمد من المباراة بعدما شعر بألم بسيط في الشوط الأول ودفعت بيندفيد بدلا منه".

وواصل " من الصعب أن نخوض مباراة كل 3 أيام لكننا نجحنا في تقليل عدد الإصابات في الفريق".

وأتم "حدث هبوط في المستوى بالشوط الثاني لم يكن في الناحية البدنية وانما على مستوي تنفيذ التكتيك، ولكن الفريق في النهاية استعاد السيطرة ونجح في إحراز الهدف الثالث".