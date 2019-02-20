شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى اليوم الأربعاء 20/ 2/ 2019 بعد فوز الأهلى وتعادل الزمالك والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس أقيمت اليوم الأربعاء 20 / 2 / 2019 ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ23 من عمر الدورى الممتاز، حيت أستضاف سموحة فريق المقاولون العرب، وواجه الزمالك نظيرة طلائع الجيش، والأهلى لعب أمام الداخلية.

حقق النادي الأهلى الفوز بثلاثية مقابل هدف على فريق الداخلية فى اللقاء الذى أقيم باستاد بترو سبورت في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأهلى رصيده للنقطة 45 محتلاً المركز الثالث فى جدول الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثانى بنفس رصيد النقاط وخلف الزمالك المتصدر برصيد 52، علماً بأن الأهلى لعب 20 مباراة فى الدورى بينما خاض بيراميدز 23 مباراة و الزمالك 21 لقاء.

تعادل الزمالك مع طلائع الجيش، بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين بالدورى الممتاز، تقدم أوباما بالهدف الأول للزمالك فى الدقيقة 25 وأضاف خالد بوطيب الهدف الثانى للفريق الأبيض فى الدقيقة 30 ثم قلص أحمد سمير الفارق لطلائع الجيش بالهدف الأول فى الدقيقة 32 ثم عاد وسجل الهدف الثانى له ولفريقه فى الدقيقة 87.