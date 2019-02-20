شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة..الأهلى يحافظ على تقدمه بهدفين أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 60 دقيقة ..ما زال الأهلى متقدم بهدفين على فريق الداخلية فى اللقاء المقام باستاد بترو سبورت في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز

أحرز هدفى الأهلى محمد هاني فى الدقيقة 19 من أحداث اللقاء ، ثم جونيور آجاي فى الدقيقة 38.

مع بداية الشوط الثاني ..نشاط ملحوظ للاعبي الداخلية فى الدقائق الأولى من الشوط ويصل اللاعبين فى الدقيقة 46 لمرمى الشناوي بتسديدة قوية تخرج لضربة مرمى.

وفى الدقيقة 51 تعود السيطرة للاهلى بعد مرور رائع لمعلول من لاعبى الداخلية ويتوغل لمنطقة الجزاء يلعبها عرضية يخرجها دفاع الداخلية.

الدقيقة 52 تمريرة بينية من السولية ينفرد حسين الشحات و يحرزها لهدف قبل أن يحتسبها الحكم " تسلل.

يستمر الأهلى فى الضغط ويصلو لمنطقة جزاء الأهلى أكثر من مرة لكن دون ترجمة لأهداف.

الدقيقة 59 يمر حسين الشحات داخل منطقة الجزاء ويسدددها يتصدي لها محمد صبحي.

بدأ الأهلى بتشكيل مكون من

حراسة المرمي: محمد الشناوي

الدفاع : ايمن اشرف، سعد سمير ، علي معلول ومحمد هاني

الوسط: عمرو السولية، هشام محمد، ناصر ماهر، جيرالدو

الهجوم : حسين الشحات واجاي

وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :-

شريف إكرامي – حمدي فتحي - ياسر إبراهيم – أحمد حمودي - مروان محسن – أحمد الشيخ – كريم وليد "نيدفيد".

فيما تم استبعاد كلا من علي لطفي وصلاح محسن من قائمة المباراة.

وضم تشكيل الداخلية كلا من :-

محمد صبحي – أحمد أوكا – رشاد فاروق – إبراهيم أبو اليزيد – إسلام جابر – أحمد عبد الموجود "بحبح" – محمود شديد – أحمد رفاعي – ايشا اينوسا – حجاج عويس – كيفين موهيري.

ويجلس علي دكة البدلاء :-

كريم خميس – محمود ربيع القط – محمد جمال – حسام باولو – محمود حمدي – سمير فكري – أحمد جودة.

هدف محمد هاني

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