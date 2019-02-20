أهداف مباراة الأهلي والداخلية بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس
فاز الأهلي على فريق الداخلية بنتيجة 3/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد بترو سبورت في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
أحرز أهداف الأهلى محمد هاني فى الدقيقة 19 من أحداث اللقاء، ثم جونيور آجاي فى الدقيقة 38 والأنجولى جيرالدو فى الدقيقة 89، بينما أحرز هدف الداخلية احمد اوكا فى الدقيقة 73 من ضربة جزاء.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى للنقطة 45 محتلاً المركز الثالث فى جدول الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثانى بنفس رصيد النقاط وخلف الزمالك المتصدر برصيد 52 ، علماً بأن الأهلى لعب 20 مباراة فى الدورى بينما خاض بيراميدز 23 مباراة و الزمالك 21 لقاء.
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