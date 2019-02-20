شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يتابع مباراة الأهلى والداخلية ببتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري في مقصورة ستاد بترو سبورت لمتابعة مباراة الأهلي أمام الداخلية.

وحرص أجيري على التواجد في مباراة اليوم لمتابعة اللاعبين قبل إعلان أسماء اللاعبين الذين سيتم اختيارهم لمعسكر المنتخب المقبل فى الفترة من 18 إلى 26 مارس.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية بعد قليل على ستاد بترو سبورت في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز فى الثامنة مساء اليوم.