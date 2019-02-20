شاهد .. احتفال لاعبو الطلائع بالتعادل مع الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل لاعبو طلائع الجيش بالتعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بالجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري العام والتقط لاعبو الطلائع صور احتفالية في أتوبيس الفريق . ومنح البلجيكي لوك ايميل المدير الفني للطلائع لاعبيه راحة من المران غدا الخميس علي ان يستأنف الفريق تدريباته في الثانية ظهر الجمعة ويستعد الطلائع لمواجهة الاسماعيلي في الجولة ال 24 للدوري .

لاعبو فريق طلائع الجيش



لاعبو فريق طلائع الجيش



لاعبو فريق طلائع الجيش



لاعبو فريق طلائع الجيش

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