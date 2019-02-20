شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تسديدة "كرباج" من جيرالدو على مرمى الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سدد الأنجولى جيرالدو كرة "كرباج" على مرمى الداخلية ارتطمت فى القائم بالدقيقة 83 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الأسبوعه 23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتقدم الأهلى على الداخلية بهدف محمد هانى فى الدقيقة 20، ويعد أول أهدافه هذا الموسم، ثم أحرز النيجيرى جونيور أجايي الهدف الثانى فى الدقيقة 38، ثم أحرز أحمد سعيد أوكا هدف الداخلية في الدقيقة 72.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي، الدفاع : ايمن اشرف، سعد سمير ، علي معلول ومحمد هاني، الوسط: عمرو السولية، هشام محمد، ناصر ماهر، جيرالدو، الهجوم : حسين الشحات واجاي.

وضم تشكيل الداخلية كلاً من: محمد صبحي – أحمد أوكا – رشاد فاروق – إبراهيم أبو اليزيد – إسلام جابر – أحمد عبد الموجود "بحبح" – محمود شديد – أحمد رفاعي – ايشا اينوسا – حجاج عويس – كيفين موهيري.