عمل جماعي رائع يهدي جيرالدو هدفه الأول بقميص الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - سجل الأنجولي جيرالدو لاعب النادي الأهلي أول أهدافه بالقميص الأحمر بلمسة في شباك الداخلية في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 في الدوري المصري الممتاز.
ونظم الأهلي هجمة بعمل جماعي رائع بدأت بعرضية حولها مروان محسن برأسية إلى كريم وليد على حدود منطقة الجزاء ليمرر بينية رائعة داخل المنطقة إلى حسين الشحات الذي لعب عرضية أرضية قابلها جيرالدو بلمسة بيسراه إلى الشباك.
الهدف الذي سجله جيرالدو هو الأول له بالقميص الأحمر منذ انتقاله في يناير الماضي قادماً من فريق بريميرو دي أوجستو الأنجولي.
وأكد جيرالدو فوز الأهلي بتسجيل الهدف الثالث ليقتنص الأحمر ثلاث نقاط جديدة ويفوز (3-1) محققاً الانتصار السابع على التوالي في جدول الترتيب.
سجل الأنجولي جيرالدو لاعب النادي الأهلي أول أهدافه بالقميص الأحمر بلمسة في شباك الداخلية في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 في الدوري المصري الممتاز.
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