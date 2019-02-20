بثلاثية أمام الداخلية.. الأهلي يُعادل بيراميدز ويقلص الفارق مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة -محمد مصطفى:

تصوير- فريدد قطب:

حقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا أمام الداخلية بثلاثة أهداف لهدف في الأسبوع الـ23 للدوري، والتي أقيمت على ملعب بتروسبورت.

أحرز ثلاثية الأهلي محمد هاني في الدقيقة 20، وجونيور أجايي في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين.

وفي الشوط الثاني، قلص الداخلية الفارق ليسجل أحمد سعيد أوكا هدفا من ضربة جزاء في الدقيقة 74، إلا أن جيرالدو نجح في توسيع الفارق مجددا في الدقيقة 90 بإحراز الهدف الثالث.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده لـ45 نقطة نفس رصيد بيراميدز، ولكن الأهلي له 3 مباريات أقل، ليقلص الفارق مع الزمالك صاحب الصدارة بـ52 نقطة.

وتوقف رصيد الداخلية عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر بالدوري.

تشكيل الأهلي:

وبدأ الأهلي بالتشكيل التالي : حراسة المرمى : محمد الشناوي - خط الدفاع : محمد هاني – سعد الدين سمير – أيمن أشرف – علي معلول - خط الوسط : عمرو السولية – هشام محمد – ناصر ماهر – جيرالدو دا كوستا – حسين الشحات - خط الهجوم : جونيور أجاي.

تفاصيل المباراة:

جاءت أول الكرات الخطيرة للاهلي في الدقيقة السابعة، بعد ركنية حاول حارس الداخلية إبعادها لتسقط لأيمن أشرف الذي سدد الكرة ولكن علت العارضة.

وفي الدقيقة 20 انطلق محمد هاني، ومرر الكرة "وان تو" مع عمرو السولية، لينفرد هاني بالمرمى، ويضعها أرضية على يسار محمد صبحي، مسجلا الهدف الأول للاهلي.

وكاد جيرالدو أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 35 بعد مروره بشكل رائع، لينفرد بصبحي، ولكن كرته مرت بجوار القائم بقليل.

بعدها في الدقيقة 37 أرسل معلول كرة عرضية، استلمها أجايي بشكل رائع ليضعها في المرمى مسجلا الهدف الثاني للاهلي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأحمر بهدفين.

وسجل الشحات هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل، قبل أن يضيع الشحات انفرادا أمام المرمى في الدقيقة 62 ويسدد الكرة ضعيفة تصدى لها صبحي.

ودفع لاسارتي بكريم نيدفيد بدلا من هشام محمد في أول تبديلات الأهلي.

وحصل الداخلية على ضربة جزاء في الدقيقة 72 بعد عرقلة أيمن أشرف لمهاجم الداخلية كيفين موهيري.

ودفع لاسارتي بثنائي تبديلاته مروان محسن بدلا من جونيور أجايي قبل تسديد ضربة الجزاء.

وسدد اللاعب أحمد سعيد أوكا ضربة الجزاء، ليحرز الهدف الأول للداخلية ويضيق الفارق لهدف.

ودفع علاء عبدالعال بحسام باولو بدلا من إسلام جابر لزيادة القوة الهجومية لفريقه لإدراك التعادل.

وسبب الداخلية إزعاجا للأهلي خلال الدقائق الأخيرة، من خلال تصويبتين لمحمد جمال تريكة، وحسام باولو، أخطأت المرمى.

وسحب لاساراتي ناصر ماهر في آخر تبديلات الأهلي ليحل بدلا منه حمدي فتحي لاستعادة السيطرة على وسط الملعب.

وأنقذ قائم الداخلية، تصويبة قوية لجيرالدو، سددها من على حدود منطقة الجزاء.

وقاد كريم نيدفيد هجمة للاهلي ليمرر بينية رائعة لحسين الشحات الذي أهداها لجيرالدو أمام المرمى الخالي ليسجل الهدف الثالث، ليطلق الحكم بعدها صافرة نهاية المباراة.