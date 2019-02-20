إيمري: مستقبل أوزيل مع آرسنال بيده

دعا مدرب آرسنال، أوناي ايمري، لاعب الوسط مسعود أوزيل لتخطي الإصابات والحالة المرضية التي يعاني منها، ويحافظ على التماسك وثبات المستوى، ليستعيد مكانه ضمن التشكيلة الأساسية للفريق.

شارك اللاعب الألماني أساسياً 4 مرات مع آرسنال منذ التعادل 1-1 أمام ولفرهامبتون واندرارز في نوفمبر (تشرين الأول) 2018، وربما يعود في مباراة الإياب أمام باتي بوريسوف في دور 32 بالدوري الأوروبي غداً الخميس.

ورفض إيمري الاستعانة بجهود أوزيل عدة مرات هذا الموسم “لأسباب خططية”، لكن المدرب الإسباني أظهر رضاه عن أداء اللاعب في التدريبات هذا الأسبوع.

وقال إيمري للصحافيين اليوم الأربعاء: “الأمر بيد اللاعب نفسه، عمل باجتهاد كبير هذا الأسبوع وطلبت منه أن يحافظ على ثبات مستواه وأن يكون متاحاً للفريق”.

وأضاف: “عندما تخوض تدريباتك بكفاءة وثبات في المستوى يمكنك مساعدة الفريق من خلال تقديم أفضل أداء في المباريات”.

وتابع: “أداؤه حالياً يفيد زملاءه لأن آرسنال يمر بمرحلة مهمة وحاسمة في الموسم”.