إنتر ميلان يكشف حقيقة إصابة إيكاردي في ركبته

كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها نجم فريق إنتر، ماورو إيكاردي، في ركبته اليمنى عدم معاناته من أي مشاكل خطيرة ، حسبما أفاد النادي الإيطالي اليوم الأربعاء. وغاب إيكاردي عن إنتر ميلان منذ الخميس الماضي، بعدما تم تجريده من شارة قيادة الفريق لمصلحة زميله حارس المرمى السلوفيني سمير هاندانوفيتش، في الوقت الذي توقفت خلاله المفاوضات بينه وبين إدارة النادي بشأن تمديد عقده. وغاب إيكاردي عن مباراة إنتر مع مضيفه رابيد فيينا النمساوي في بطولة الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي، وكذلك عن لقاء الفريق أمام سامبدوريا بالدوري الإيطالي، بعدما أشار إلى معاناته من آلام في الركبة. وذكر إنتر في بيان: “لم تكشف الفحوصات عن تغييرات كبيرة مقارنة بالتي أجريت قبل بدء الموسم الحالي”. وبدأ المهاجم الأرجنتيني الدولي مسيرته مع إنتر 2013، حيث شارك مع الفريق في 179 مباراة ببطولة الدوري، أحرز خلالها 109 أهداف.

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