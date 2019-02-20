شاهد.. الأهلي يضرب الداخلية بثلاثية ويقلص الفارق مع الزمالك المتصدر

حقق فريق الأهلي فوزا مهما على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف بستاد بتروسبورت ضمن الجولة الـ 23 للدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي محمد هاني والنيحيري جونيور اجاي وجيرالدو في الدقائق20 و38 و90، واحرز هدف الداخلية احمد سعيد اوكا من ضربة جزاء في الدقيقة 72.

ارتفع رصيد الاهلي الى 45 نقطة نقطة متساويا مع بيراميدز في عدد النقاط ، ومقلصا الفارق مع الزمالك المتصدر الى 7 نقاط وله مباراة مؤجلة، وتجمد رصيد الداخلية عند 22 نقطة في المركز الـ14.

جاء اللقاء لصالح الاهلي لعبا ونتيجةولم يجد صعوبة في تحقيق الفوز حيث فرض اسلوب لعبه مبكرا رغم انه لعب بأريحية وبأقل مجهود.

الشوط الأول

على غير المتوقع ..بدأ اللقاء حذرا دون ضغط احمر لتحقيق فوز مبكر في محاولة لإستدراج المنافس رغم إمتلاكه للكرة وسط الملعب وحول منطقة الجزاء.

مع مرور الوقت بدأ الضغط

الأحمر، ومحاصرة دفاعات الداخلية الذى ارتد معظم مدافعيه للخلف لمواجهة المحاولات الحمراء.

هدف أحمر في الدقيقة 20 ومن هات وخد بين محمد هاني الى عمر السوليه تصل الكرة لهاني المنفرد يضع الكرة على يسار الحارس لحظة تقدمه مسجلا هدف التفوق.

زاد ضغط الاهلي بعد الهدف ويتقدم معلول ويلعب عرضية تمر من الجميع ويشتت الدفاع الشرطي.

تلاشت اى محاولة هجومية للداخلية وينفرد جيرالدو داكوستا ويسدد بيسراه بعيدا عن القائم.

هدف ثاني

في الدقيقة 38 ومن جملة ملعوبة يسارا تصل لعلي ماهر يلعب عرضية يحسن استقبالها النيجيري جونيور أجاي ويراوغ بخداع المدافع وينفرد ويضع في المرمى مسجلا هدف ثاني للأحمر.

هدأ رتم اللقاء بعد هدف الاهلي الثاني وأنحصرت الكرة في

منتصف الملعب بعد إطمئنان الفائز بتقدمه المريح.

الشوط الثاني

بدا الشوط الثاني بنفس سيناريو الأول مع وجود ضغط احمر ورغبة في زيادة الأهداف من خلال تحركات من الأطراف والعمق.

حاول الداخلية الاعتماد على المرتدات مستغلا الاطراف وتحركات حجاج عويس وكيفين موهيري واحمد رفاعي.

شكلت هجمات الحمراء بعض الوقت خطورة خاصة الكرة التي تقدم بها حسين الشحات وسدد في يد الحارس ضعيفة رغم انه كان في موقع افضل والتسديد بقوة.

وبعدها تقدم يسارا جيرالدو وسدد من داخل المنطقة ضعيفة ايضا في يد الحارس محمد صبحي.

يجري علاء عبد العال تغييرا بنزول محمد جمال بدلا من ايشا اينوسا مقبل تغييرا للأهلي كريم نيدفيد ومروان محسن بدلا من هشام محمد وجونيور اجاي.

ضربة جزاء ..وهدف

في الدقيقة 72 ومن كرة بينية عالية في العمق لكيفين موهيري يعرقله ايمن اشرف يتصدى للكرة احمد حسن اوكا ويضع الكرة على يمين الحارس مسجلا هدفا للداخلية.

تقدم احمد سعيد اوكا يمينا لإيقاف تقدم على معلول ويسدد حسام باولو قوية بجوار المقص الايسر.

هدف ثالث

في الدقيقة 90 ومن هجمة منظمة تصل الكرة لكريم نيدفيد لحسين الشحات يلعب عرضية ليضع جيرالدو الكرة بسهولة مسجلا الهدف الثالث ،وهدف الإطمئنان.

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