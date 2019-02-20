لجنة الحكام تنفي صدور قرار بالتحقيق مع سمير محمود عثمان ومحمد فاروق

عصام عبدالفتاح كتب - كريم عبد المحسن: نفى عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة الحكام الرئيسية ما تردد عن صدور قرار من اللجنة باحالة الحكمين الدوليين السابقين سمير محمود عثمان ومحمد فاروق للتحقيق بسبب إدارتها لمباراة كرة خماسية في اسوان السابقين سمير محمود عثمان ومحمد فاروق للتحقيق بسبب إدارتها لمباراة كرة خماسية في اسوان وأكد عبد الفتاح ان سمير وفاروق من أهم أعضاء أسرة التحكيم وتاريخهما مشرف باعتبارهما من كبار الحكام وتمنى عبد الفتاح من وسائل الإعلام توخي الدقة في كل مايخص لجنة التحكيم من أخبار.

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