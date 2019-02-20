ترتيب الدوري الممتاز بعد مفاجآت الجولة الــ23

أقيمت مساء اليوم مباراتين في ختام الجولة الــ23 من بطولة الدوري الممتاز بين الزمالك وطلائع الجيش، والأهلي مع الداخلية.

وشهد هذا الأسبوع مفاجأتين إذ تعرض بيراميدز للهزيمة أمام الجونة بهدفين مقابل هدف، وتعادل الزمالك مع طلائع الجيش بهدفين لكل منهما.

فيما استمر الأهلي في صحوته وفاز على الداخلية بثلاثة أهداف

مقابل هدف، في حين يتذيل ترتيب الدوري حتى الأن بتروجت ووادي دجلة والنجوم.

ونستعرض لكم ترتيب الدوري الممتاز بعد انقضاء الجولة الثالثة والعشرون:

1- الزمالك برصيد 52 نقطة

2- بيراميدز برصيد 45 نقطة

3- الأهلي برصيد 45 نقطة

4- المقاولون العرب برصيد 34

نقطة.

5- مصر للمقاصة برصيد 34 نقطة

6- الإنتاج الحربي برصيد 31 نقطة

7- المصري برصيد 29 نقطة

8- الإسماعيلي برصيد 27 نقطة

9- طلائع الجيش برصيد 26 نقطة

10- الجونة برصيد 26 نقطة

11-حرس الحدود برصيد 25 نقطة

12- سموحة برصيد 25 نقطة

13- الاتحاد السكندري برصيد 24 نقطة

14- الداخلية برصيد 22 نقطة

15- إنبي برصيد 21 نقطة

16- النجوم برصيد 21 نقطة

17- وادي دجلة برصيد 20 نقطة

18- بتروجت برصيد 19 نقطة